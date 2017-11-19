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В Екатеринбурге детскую больницу три дня держали без тепла

В Екатеринбурге детскую больницу три дня держали без тепла
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
По словам специалистов, трубопровод изношен на 80%.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В детскую больницу № 8 Екатеринбурга спустя три дня вернули тепло. Энергетики завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 108 миллиметров, который был поврежден из-за коммунальной аварии. В общей сложности бригады заменили 33 метра трубопровода.

Перебои с теплом в больнице и двух жилых домах на улице Военной длились с 17 по 19 ноября в период с 9.00 до 18.00. При этом в вечернее время тепло не перекрывали.

По словам специалистов, трубопровод изношен на 80% и его необходимо укрепить, чтобы не допустить прорыва при низких температурах.

  • Сейчас детская больница получает тепло в полном объеме.

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Олег Галимов, 20.11.2017, 11:55
Тэги: ЖКХ, Новости
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