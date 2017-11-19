В Екатеринбурге детскую больницу три дня держали без тепла

По словам специалистов, трубопровод изношен на 80%.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В детскую больницу № 8 Екатеринбурга спустя три дня вернули тепло. Энергетики завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 108 миллиметров, который был поврежден из-за коммунальной аварии. В общей сложности бригады заменили 33 метра трубопровода.

Перебои с теплом в больнице и двух жилых домах на улице Военной длились с 17 по 19 ноября в период с 9.00 до 18.00. При этом в вечернее время тепло не перекрывали.

По словам специалистов, трубопровод изношен на 80% и его необходимо укрепить, чтобы не допустить прорыва при низких температурах.

Сейчас детская больница получает тепло в полном объеме.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!