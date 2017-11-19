В Екатеринбурге эвакуировали вечернюю школу

В полицию поступило сообщение об очередной "бомбе".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
В Екатеринбурге начало новой рабочей недели ознаменовалось очередным лжеминированием. На этот раз под удар попала вечерняя школа № 185.
– Уже все завершилось, нас впустили в здание. Приехала полиция, к ним поступило сообщение о бомбе. Сейчас оформляем документы, – рассказали "Нашей Газете" в учебном заведении.
В МВД пообещали прокомментировать происходящее позже.
- Напомним, что в эти выходные волна эвакуаций прокатилась по Ревде.
- На прошлой неделе в Екатеринбурге сообщениям о «минировании» подверглись крупные торговые центры и несколько школ.
- Также НАША вела онлайн-трансляцию от здания ККТ «Космос», который также заминировали вечером 16 ноября.
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