В Екатеринбурге мошенник рассылал sms от имени банка

По стандартной схеме он обокрал четверых человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В Екатеринбурге будут судить мошенника, который рассылал sms от имени банка, после чего снимал деньги со счетов. По информации областной прокуратуры, в сообщениях писалось, что с карты человека, якобы, пытаются снять деньги.

В sms был указан номер телефона "сервисного центра", а после звонка мошенник просил людей дойти до ближайшего банкомата.

– После выполнения всех указаний обвиняемого со счета потерпевших списывались денежные средства, которые переводились на счет, подконтрольный обвиняемому. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По такой схеме злоумышленник обокрал четверых человек, но после того, как он не смог обмануть очередную жертву, в дело включилась служба безопасности банка.

Мошенником оказался рецидивист из Курганской области.

Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и покушении на мошенничество.

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