В Екатеринбурге на месте будущего Дворца дзюдо искали останки древнего человека

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В итоге археологи разрешили строить спортивный объект. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017 В Екатеринбурге закончились исследования пустыря в Академическом. Там искали объекты культурного наследия. Археологические памятники, как например стояка древнего человека, там могли бы быть. После того, как поиски не увенчались успехом, археологи разрешили строить на окраине города Дворец дзюдо. – На территории обследованного участка проведена зачистка юго-восточной стенки строительного котлована жилого комплекса, возводимого на границе исследуемого участка. В результате произведенных работ было выявлено, что на всех обследованных участках объекты историко-культурного наследия, включая памятники археологии, а также культурный слой, представляющий историческую ценность, отсутствуют, – говорится в тексте экспертизы. Сейчас заключение экспертов выложено на общественное обсуждение на сайте Управления Госохраны Свердловской области.

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