В Екатеринбурге отреставрируют «Американскую гостиницу», в которой жили Чехов и Менделеев

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
В Екатеринбурге отреставрируют "Американскую гостиницу купца Холкина", в которой останавливались Чехов и Менделеев. Исторический особняк – это здание № 68 по улице Малышева, в нем располагается художественное училище имени Шадра.
фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
Согласно аукциону на сайте госзакупок, на реставрацию потратят 2 миллиона рублей. В документах также уточняется, что "гостиница" – памятник областного значения.
– Исполнитель должен провести согласование эскизного проекта в государственном органе охраны объектов культурного наследия, – говорится в тексте конкурсной документации.
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План реконструкции должен быть готов к 1 марта.
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