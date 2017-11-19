В Екатеринбурге отреставрируют «Американскую гостиницу», в которой жили Чехов и Менделеев

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На обновление фасада потратят 2 миллиона рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017 В Екатеринбурге отреставрируют "Американскую гостиницу купца Холкина", в которой останавливались Чехов и Менделеев. Исторический особняк – это здание № 68 по улице Малышева, в нем располагается художественное училище имени Шадра. фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Согласно аукциону на сайте госзакупок, на реставрацию потратят 2 миллиона рублей. В документах также уточняется, что "гостиница" – памятник областного значения. – Исполнитель должен провести согласование эскизного проекта в государственном органе охраны объектов культурного наследия, – говорится в тексте конкурсной документации. План реконструкции должен быть готов к 1 марта. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 20.11.2017, 12:43

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 20.11.2017, 12:43Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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