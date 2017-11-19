В Екатеринбурге вынесли приговор строителю-мошеннику

Он присвоил более двух миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня, 20 ноября, вынес приговор мошеннику, который наживался на отделочных и строительных работах. Как сообщает пресс-служба УМВД России по столице Урала, он работал в апартаментах на улице Белинского и в одном из домов в поселке Карасьеозерский-2.

Потерпевший нашел 35-летнего Зарифджона Сангинова по объявлению в интернете, и с ноября по декабря осужденный работал на двух объектах. Также в его обязанности входило закупка стройматериалов, мебели, электроаппаратуры и предметов домашнего обихода.

– Заказчик не контролировал, как Сангинов расходует выделенные деньги, в итоге аферист присвоил себе более двух миллионов рублей. Обвиняемый закупал необходимое для строительства оборудование меньшей стоимости, чем было обозначено ранее в заказе, присваивая себе разницу, – рассказали в полиции.

Например, вместо покупки камина за 32 тысячи, мужчина сделал его сам за 8 тысяч рублей, разницу оставив себе. Всего злоумышленник причастен к десяткам таких преступлений. Его признали виновным по двум статьям: "мошенничество в особо крупном размере" и "присвоение или растрата". Наказание – четыре года в исправительной колонии общего режима.

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