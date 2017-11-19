В Свердловской области канализационные стоки сливали в реку

Из-за аварии на насосной станции отходы направили в водоем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В Карпинске насосная станция по перекачке жидких бытовых отходов сливала сточные воды в реку Турья, сообщили в областной прокуратуре.

Из-за аварии работа насосной станции была остановлена, после чего МУП "Ресурс" организовало сброс жидких отходов в реку, что является нарушением закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". После прокурорской проверки на директора МУПа возбудили административное дело и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Кроме этого, гендиректор получил представление с требованием устранить нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечен директор дирекции "Водоснабжения и водоотведения" МУПа.

На станции заменили оборудование, сброс отходов в реку прекращен.

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