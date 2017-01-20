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В Екатеринбурге за проверки Госжилинспекции ТСЖ выставило счета всем жителям дома

В Екатеринбурге за проверки Госжилинспекции ТСЖ выставило счета всем жителям дома
16+
Фото: кадр из сюжета телеканала «360»
Юристы подтвердили незаконность таких действий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017

Жителям одной из многоэтажек Екатеринбурга пришли в январе квитанции с новой строкой — сопровождение проверки жилья. Сумма с каждой квартиры не очень большая, около 200 рублей, но, как выяснил телеканал «360», ТСЖ дома таким способом решило компенсировать свои деньги, потраченные на оформление документов при проверках их работы ОБЭП и Госжилинспекции. Юристы уточнили, что это незаконно.

Новая строка «Дополнительные расходы по сопровождению внешних проверочных контролирующих организаций» появилась в квитанции за коммунальные услуги у всех жителей дома на Мамина-Сибиряка, 54.
 
 
Стоимость загадочных проверок составляет 185 рублей с квартиры. Как позже оказалось, в декабре 2016 года по заявлению одной из местных жительниц проверки ТСЖ и квартир проводили специалисты Госжилинспекции и ОБЭП. Управляющая компания, чтобы подготовить все документы, потратила 30 тысяч рублей. В итоге эти деньги было решено снять со всех жильцов дома.
 
Как рассказал управляющий ТСЖ дома Евгений Колмаков, их бухгалтеры работают по аутсорсингу. И на дополнительные проверки денег в бюджете не заложено, поэтому затраченные средства надо как-то компенсировать.
 
Хозяйка квартиры Наталья, которая и инициировала те проверки, сама здесь не живет, но считает, что топят недостаточно хорошо, в кватире холодно. 

— Я писала в ТСЖ официальные запросы, но все они остались без ответа. В конце 2015 года просила акт сверки со мной, собственником жилья, а мне снова отказали. Поэтому и пришлось вызывать с проверками другие инстанции. А оплачивать все расходы ТСЖ жители не обязаны — это вне закона, — рассказала жительница дома Наталья.

Юристы при этом  с ней полностью согласны.

— Жильцы не обязаны оплачивать какие-то услуги, связанные с деятельностью ТСЖ и председателя. Просить о проверках — это право любого жильца. А обязанность руководителя — отвечать на обращения, — отметил юрист Иван Волков.

  • В ходе проверок ни Госжилинспекция, ни ОБЭП нарушений не выявили. Теперь Наталья намерена обращаться за помощью в областную прокуратуру и налоговую.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 21.01.2017, 13:20
Тэги: ЖКХ, Деньги, Жизнь в городе
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Горожанин21 января 2017, 14:49
Конечно не выявят нарушение, они в одной связке, УК, ТСЖ и инспекция!УК долги миллионные с собственников и дерут, не будут с себя любимых драть за отопление!
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