В Екатеринбурге за проверки Госжилинспекции ТСЖ выставило счета всем жителям дома

Юристы подтвердили незаконность таких действий.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017
Жителям одной из многоэтажек Екатеринбурга пришли в январе квитанции с новой строкой — сопровождение проверки жилья. Сумма с каждой квартиры не очень большая, около 200 рублей, но, как выяснил телеканал «360», ТСЖ дома таким способом решило компенсировать свои деньги, потраченные на оформление документов при проверках их работы ОБЭП и Госжилинспекции. Юристы уточнили, что это незаконно.
Новая строка «Дополнительные расходы по сопровождению внешних проверочных контролирующих организаций» появилась в квитанции за коммунальные услуги у всех жителей дома на Мамина-Сибиряка, 54.
Стоимость загадочных проверок составляет 185 рублей с квартиры. Как позже оказалось, в декабре 2016 года по заявлению одной из местных жительниц проверки ТСЖ и квартир проводили специалисты Госжилинспекции и ОБЭП. Управляющая компания, чтобы подготовить все документы, потратила 30 тысяч рублей. В итоге эти деньги было решено снять со всех жильцов дома.
Как рассказал управляющий ТСЖ дома Евгений Колмаков, их бухгалтеры работают по аутсорсингу. И на дополнительные проверки денег в бюджете не заложено, поэтому затраченные средства надо как-то компенсировать.
Хозяйка квартиры Наталья, которая и инициировала те проверки, сама здесь не живет, но считает, что топят недостаточно хорошо, в кватире холодно.
— Я писала в ТСЖ официальные запросы, но все они остались без ответа. В конце 2015 года просила акт сверки со мной, собственником жилья, а мне снова отказали. Поэтому и пришлось вызывать с проверками другие инстанции. А оплачивать все расходы ТСЖ жители не обязаны — это вне закона, — рассказала жительница дома Наталья.
Юристы при этом с ней полностью согласны.
— Жильцы не обязаны оплачивать какие-то услуги, связанные с деятельностью ТСЖ и председателя. Просить о проверках — это право любого жильца. А обязанность руководителя — отвечать на обращения, — отметил юрист Иван Волков.
- В ходе проверок ни Госжилинспекция, ни ОБЭП нарушений не выявили. Теперь Наталья намерена обращаться за помощью в областную прокуратуру и налоговую.