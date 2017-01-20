В Екатеринбурге за проверки Госжилинспекции ТСЖ выставило счета всем жителям дома

Юристы подтвердили незаконность таких действий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017

Как рассказал управляющий ТСЖ дома Евгений Колмаков, их бухгалтеры работают по аутсорсингу. И на дополнительные проверки денег в бюджете не заложено, поэтому затраченные средства надо как-то компенсировать.

Хозяйка квартиры Наталья, которая и инициировала те проверки, сама здесь не живет, но считает, что топят недостаточно хорошо, в кватире холодно.

— Я писала в ТСЖ официальные запросы, но все они остались без ответа. В конце 2015 года просила акт сверки со мной, собственником жилья, а мне снова отказали. Поэтому и пришлось вызывать с проверками другие инстанции. А оплачивать все расходы ТСЖ жители не обязаны — это вне закона, — рассказала жительница дома Наталья.

Юристы при этом с ней полностью согласны.