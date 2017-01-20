Сысерть отрезали от области: водители объявили забастовку

Им не платят зарплату уже три месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017

В Сысерти водители местного автобусного предприятия отказались выходить на рейсы. Вчера, 20 января, из 29 шоферов на смену не вышли 25 человек. Местные жители не смогли доехать до работы или учебы, пришлось ловить попутки или идти пешком.

Как написала «КП-Екатеринбург», водители автобусов объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Им уже не платят больше 3 месяцев. У многих уровень долга перевалил 30 тысяч рублей.

— Нам не платят три месяца. Около 30-ти тысяч должны. При этом выдают справки 2-НДФЛ, что все выдано. Это верх наглости, — рассказал один из водителей.

Автобусное предприятие в Сысерти находится в стадии банкротства. Еще весной 2016 года в Арбитражный суд поступили документы. Тогда на предприятии объясняли, что маршруты, которые соединяют поселки с Сысертью – убыточны.

У «Сысертского АТП» огромные долги: только за период октябрь – декабрь 2016-го года транспортники задолжали водителям, механикам, кондукторам и другим сотрудникам около 7 миллионов рублей. Делом занялась прокуратура.

— Прокуратура Свердловской области уже запросила документы, по которым станет ясно уровень долга перед каждым сотрудником. Как только станет ясно, мы будем обращаться в суд. Кроме того, прокуроры пытаются побудить руководство автотранспортного к погашению долгов добровольно, — уточнили в пресс-службе ведомства.