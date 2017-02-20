«У нас нет места политике»: Навального не пустили выступать в Ельцин Центр

Там заявили, что не проводят политических мероприятий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Руководство Ельцин Центра отказалось предоставить площадку для встречи Алексея Навального с волонтерами из Екатеринбурга. Официальная причина – в президентском центре заявили, что не проводят политических мероприятий.

Визит Навального в столицу Урала должен состояться уже на этой неделе – в субботу, 25 февраля.

Как сообщил руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, для встречи политика с екатеринбуржцами его команда искала большой зал. И в итоге обратились с запросом в Ельцин Центр.

– В Екатеринбурге зарегистрировано на сайте 600 волонтеров, соответственно мы ожидаем, что придет 300 человек. И понимаем уже, что в штаб они ну никак не влезут, – написал на своей странице в социальной сети Facebook Волков. – Начали искать конференц-зал. Ну и конечно, в том числе, позвонили в Ельцин Центр. Так знаете, что они сказали? «Мы не проводим политических мероприятий».

В свою очередь специалист по связям с общественностью Ельцин Центра Елена Волкова пояснила, что представитель команды Навального позвонил им лишь сегодня утром.

– То есть, во-первых, мы не получили от них письменной заявки, – объяснила НАШЕЙ Елена Волкова. – А во-вторых, Алексей Навальный – действующая политическая фигура. Поэтому, можно предположить, что его встреча с волонтёрами может обернуться политическим мероприятием. Тогда как мы, по нашему Уставу, не проводим политических мероприятий.

Волкова также заявила, что бывшие политики часто являются гостями Центра. Например, в эти дни здесь выступает Геннадий Бурбулис.

Позднее руководитель предвыборного штаба Навального написал в соцсети, что место для встречи с волонтёрами всё-таки удалось найти. Однако называть его он пока не стал.

Леонид Волков ответил НАШЕЙ, что все волонтеры получат оповещение о встрече по почте завтра.

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