Бодибилдер из Екатеринбурга улетел в Москву на съемки реалити-шоу Body Mania

Фитнес-инструктор проведет тренировку для интернет-канала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Бодибилдер и фитнес-инструктор из Екатеринбурга Алексей Юрченко сегодня, 21 февраля, улетел в Москву, чтобы принять участие в съемках спортивного реалити-шоу Body Mania.

– Встречай, златоглавая, – написал Алексей сегодня рано утром на своей страничке в социальной сети.

В Москве Алексей Юрченко снимется в одном выпуске программы Body Mania. По словам бодибилдера, с ним снимут тренировку.

– Это канал, который рассказывает о фитнесе и бодибилдинге. Реалити-шоу, тренировки спортсменов, готовка, – рассказал Алексей Юрченко.

Body Mania представляет собой популярный интернет-канал о спорте. На сегодняшний день на него подписаны около 500 тысяч человек.