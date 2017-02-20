Бодибилдер из Екатеринбурга улетел в Москву на съемки реалити-шоу Body Mania

Фитнес-инструктор проведет тренировку для интернет-канала.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017
Бодибилдер и фитнес-инструктор из Екатеринбурга Алексей Юрченко сегодня, 21 февраля, улетел в Москву, чтобы принять участие в съемках спортивного реалити-шоу Body Mania.
– Встречай, златоглавая, – написал Алексей сегодня рано утром на своей страничке в социальной сети.
В Москве Алексей Юрченко снимется в одном выпуске программы Body Mania. По словам бодибилдера, с ним снимут тренировку.
– Это канал, который рассказывает о фитнесе и бодибилдинге. Реалити-шоу, тренировки спортсменов, готовка, – рассказал Алексей Юрченко.
Body Mania представляет собой популярный интернет-канал о спорте. На сегодняшний день на него подписаны около 500 тысяч человек.
- Ранее бодибилдер Алексей Юрченко принял участие в конкурсе «Мистер Вселенная».
- Интервью НАШЕЙ со спортсменом читайте по ссылке.