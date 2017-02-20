Екатеринбуржцы «обнимут» Городской пруд, чтобы защитить его от «храма-на-воде»

Противники строительства «храма-на-воде» проведут акцию в полдень 23 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Появившиеся на Городском пруду лунки, которые пробурили там накануне, вызвали очередной всплеск обсуждений по поводу строительства «храма-на-воде». У екатеринбуржцев появились опасения, что строительство может начаться в самое ближайшее время. Поэтому противники храма решили провести первую акцию по защите пруда. 23 февраля они собираются его «обнять».

– Когда мы узнаем, что друг попал в беду, то реакция здравого человека – написать, позвонить, приехать, узнать как дела? Вчера мы узнали, что на пруду появились какие-то лунки для «исследований». В такой момент хочется написать, позвонить нашему другу-пруду, обнять его, согреть своим теплом. Давайте сделаем это вместе. 23 февраля к 12.00 соберемся вокруг и просто обнимем пруд, взявшись за руки! – сообщается на странице «Комитета Городского пруда», созданного для противодействия строительству «храма-на-воде».

Всех, кто захочет принять участие в акции, будут ждать в назначенное время у ротонды на Плотинке около дома Севастьянова. Возможно, акция не ограничится лишь тем, что люди постоят на берегу, вокруг храма.

– Мы не связываем руки тем, кто захочет применить какое-то народное творчество по поводу лунок, – рассказал НАШЕЙ один из участников вышеназванного «Комитета» Андрей Харыбин. – Может, блин испекут для лунок. А может, кто-то захочет надзорного снеговика сделать или что-то еще – тут уж людям не прикажешь.

А началось все с того, что накануне на пруду напротив кинотеатра «Космос» появилось более десятка лунок. Как сообщает Life.ru, там якобы начались изыскательные работы для подготовки строительства «Храма-на-воде».

– Проводим изучение дна водоема на предмет его глубины и мощности иловых отложений для строительства храма во имя великомученицы Екатерины, – цитирует Life слова одного из геологов, работающих на пруду. – Сначала коловоротом бурим, потом в ход идет ручной бур. Будет протыкать ил и до коренных твердых пород. Протыкать будем, сколько можем.