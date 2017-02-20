Екатеринбуржец на сорванном концерте Павла Воли заработал 40 тысяч рублей

Изначально на билеты мужчина потратил 14 тысяч.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017
После того, как организаторы концерта известного комика и шоумена – фирма BNB PROMOTION – нарушили сроки возврата денег, Андрей Кацайлиди обратился в суд, сообщает URA.RU 21 февраля. Мужчина потребовал компенсацию в размере 40 тысяч рублей.
Иск рассматривал мировой судья в Октябрьском районе Екатеринбурга. Решение выносилось заочно. Требования истца были удовлетворены в полном объеме.
Еще примерно столько же – 40 915 рублей 26 копеек – организаторы должны выплатить остальным зрителям. Деньги им будут возвращать частями. Рассчитаться со всеми сразу у фирмы нет финансовой возможности.
- Выступление Павла Воли в Екатеринбурге должно было состояться 25 декабря 2016 года. По словам резидента Comedy Club, когда он уже приобрел авиабилет до уральской столицы, организаторы перестали выходить на связь.