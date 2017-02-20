Екатеринбуржец на сорванном концерте Павла Воли заработал 40 тысяч рублей

Изначально на билеты мужчина потратил 14 тысяч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

После того, как организаторы концерта известного комика и шоумена – фирма BNB PROMOTION – нарушили сроки возврата денег, Андрей Кацайлиди обратился в суд, сообщает URA.RU 21 февраля. Мужчина потребовал компенсацию в размере 40 тысяч рублей.

Иск рассматривал мировой судья в Октябрьском районе Екатеринбурга. Решение выносилось заочно. Требования истца были удовлетворены в полном объеме.

Еще примерно столько же – 40 915 рублей 26 копеек – организаторы должны выплатить остальным зрителям. Деньги им будут возвращать частями. Рассчитаться со всеми сразу у фирмы нет финансовой возможности.