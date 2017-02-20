Домохозяйка из Екатеринбурга четверть века создавала коллекцию кукол

Ирина Алексеева на протяжении 25 лет пыталась пристроить частное собрание в галереи города, а в итоге открыла свой музей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Собственную галерею екатеринбурженка открыла на Эльмаше. В рабочем районе это первый и единственный музей подобного рода. Вход в него выглядит весьма скромно, куда ярче оформлена парикмахерская по соседству. Но Ирина Алексеева делает ставку на внутреннее содержание.

– Основная сложность в том, чтобы люди узнали, что музей есть. Творчество – это моя жизнь, но куклы не вечны. Молодые должны видеть, кто были их родители, бабушки, дедушки, чем они занимались, чтобы им было, чем гордиться, – рассказывает екатеринбурженка.

Коллекцию, которая получила название «Карнавал прекрасных дам», Ирина Алексеева создавала четверть века. На протяжении этого времени автор искала пристанище для кукол. В городских музеях экспозиция не задерживалась дольше, чем на один месяц в году. Когда во время одной из них часть экспонатов была украдена, а часть сломана, женщина стала искать свое помещение для показа коллекции.

Обращения в Министерства культуры, образования и к губернатору Свердловской области успехом не увенчались. Несколько недель назад екатеринбурженка нашла место на Краснофлотцев, 39. Хозяин помещения дал женщине на раскрутку три месяца.

– Дизайн и оформление я полностью придумала и сделал сама. Но я буду рада поработать с художниками, с теми, кто занимается декоративно-прикладным творчеством, чтобы они проводили здесь мастер-классы. Приму студентов, чтобы они могли организовать свою практику, - рассказала женщина.

Увлеклась куклами Ирина Алексеева, когда ей было 30 лет. Первыми персонажами стали куклы-модели. Основой для них служили штампованные китайские «Джесики». Ирина Викторовна хотела привить дочерям желание быть красивыми, подтянутыми, женственными и изящными. Именно восторг в их глазах заставил засесть за создание кукол основательно.

По прошествии 25 лет коллекция насчитывает порядка 400 экземпляров. В музее из витрин смотрят Клоунесса, Золушка в карете, Невесты, куклы в образах выдающихся исторических личностей и национальных костюмах народов мира.

Со временем Ирина Алексеева стала сама создавать не только образы, но и самих кукол. Причем автор начала придумывать целые сцены, как, например, «Советская свадьба». Еще чуть позже екатеринурженка занялась интерпретацией произведений известных художников: Сальвадора Дали, Карла Брюллова, Иеронима Босха. Над триптихом «Сад земных наслаждений» автор работала полгода.

– Поскольку у меня не просто музей, а студия, то он предполагает обучение. Для самых маленьких приготовлены кукольные домики и настольные кукольные театры. Для тех, кто постарше, есть студия мультимедийной сказки, где я научу ребят создавать кукол, фотографировать их, а затем оживлять с помощью компьютерной программы.