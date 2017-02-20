Грипп отступает: эпидемия в Свердловской области пошла на спад

Количество больных гриппом и ОРВИ снижается с каждой неделей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Свердловской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ – во всех возрастных группах свердловчан ситуация оценивается как неэпидемическая, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора 20 февраля.

За неделю с 13 по 19 февраля в Свердловской области заболели 32 тысячи человек – это на восемь процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпорог превышен только среди свердловчан старше 15 лет, но в целом во всех возрастных группах ситуация неэпидемическая.

В Екатеринбурге за минувшую неделю заболели почти 14 тысяч человек, что также меньше по сравнению с предыдущей неделей на пять процентов. Среднеобластной показатель по заболеваемости ОРВИ превышен только в трех муниципальных округах – в Североуральском, Верхнесалдинском и в ЗАТО Свободном.

Между тем по-прежнему закрыты на карантин 128 групп в 80 детсадах области, 61 класс в 40 школах, полностью остановлен образовательный процесс в четырех детских садиках и в одной школе.

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