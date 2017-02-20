Екатеринбуржцы впервые увидят концерт на воде в «Ночь музыки»

Музыканты выступят на сцене, размещенной на понтонах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Екатеринбурге впервые пройдет концерт на воде – одной из площадок «Ночи музыки» в 2017 году станет акватория городского пруда, сообщает ТАСС 21 февраля.

Главным новшеством третьего фестиваля «Ночь музыки», который пройдет в Екатеринбурге летом 2017 года, будет концерт на воде. На городском пруду будут выставлены понтоны, на которых и пройдет выступление музыкантов, рассказали организаторы мероприятия. Зрители смогут наблюдать за концертом с Плотинки.

Количество площадок «Ночи музыки» будет увеличено до сотни в 2017 году – музыканты будут выступать в Оперном театре, в Окружном доме офицеров, в Главпочтамте, Детской филармонии, Уральском музыкальном колледже, «Колизее», «Салюте», гостинице «Исеть», в вузах и ресторанах.