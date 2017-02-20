На борьбу с незаконными свалками в Екатеринбурге потратят 12 миллионов рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017
Во вторник, 21 февраля, в Екатеринбургской городской Думы состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству, главным вопросом которого стало обсуждение мер по борьбе с несанкционированными свалками.
– В 2017 году на работы по ликвидации незаконных свалок в бюджете предусмотрено 12 миллионов 335 тысяч рублей, – сообщил в своем докладе председатель Комитета по экологии и природопользованию городской администрации Егор Свалов. – Для реализации соответствующих мероприятий районные администрации проведут конкурсные процедуры.
Кроме того, на заседании подвели итоги работы за прошлый год.
- В 2016-м в районах уральской столицы ликвидировали 788 свалок, с которых вывезли более 19 тысяч тонн мусора.
- В тех местах, где постоянно появляются несанкционированные свалки устанавливали ограждения и щиты с надписью «Свалка мусора запрещена».
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