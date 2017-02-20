В Екатеринбурге должник пытался скрыться от приставов на арестованной «Ладе Калине»

Владелец авто задолжал банку более 300 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Екатеринбурге приставы арестовали «Ладу Калину», принадлежащую 30-летнему Айдару Ф, который задолжал банку более 300 тысяч рублей. А его машина как раз являлась залогом по кредиту.

Приставы застали должника врасплох. Когда они уже были во дворе дома, где живёт должник, тот как раз заводил машину с автозапуска и собирался уезжать. Однако приставы перегородили ему дорогу, заблокировав пути отъезда.

– «Лада Калина» была изъята и погружена на эвакуатор, – сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

После чего автомобиль передали представителю банка, который перевёз его на стоянку, где хранятся арестованные машины.