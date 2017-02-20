Екатеринбург снова рискует остаться без трамваев: энергетики собираются обесточить ЕТТУ

Долг управления за электричество достиг 4,5 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

«Энергосбыт Плюс» готовится 22 февраля частично отключить электроснабжение екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления, а 28 февраля – отключить ЕТТУ полностью, сообщает «Новый регион» сегодня, 21 февраля.

Завтра, 22 февраля, трамваев может лишиться Орджоникидзевский район – ЕТТУ снова накопило долги перед энергетиками, и теперь Екатеринбургу вновь грозит транспортный коллапс: задолженность составляет более 4,5 миллионов рублей. В случае неуплаты долга без трамваев останутся улицы Фронтовых Бригад, Бебеля, Донбасская, Машиностроителей и проспект Космонавтов.

«Энергосбыт Плюс» направил в ЕТТУ уведомление об отключении электричества с требованием заплатить до 21 февраля и предложением ограничить энергопотребление самостоятельно. Если трамвайно-троллейбусное управление не выполнит требование, то будет обесточено.

В конце января 2017 года управление находилось в аналогичной ситуации – частичное ограничение электроснабжения было введено в автопарке на улице Восточной и на 17 резервных подстанциях ЕТТУ. С помощью прокуратуры стороны договорились о реструктуризации задолженности, ЕТТУ выплатило энергетикам более 16 миллионов рублей.

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