В Екатеринбурге на коляску с младенцем обрушилась глыба снега

Сейчас с мальчиком работают врачи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Сегодня, 21 февраля, в 17:30 на улице Баумана, 5, в Екатеринбурге на коляску с полугодовалым мальчиком упала снежная масса в то время, когда мама гуляла с ним, сообщили в пресс-группе УМВД.

Ребенка с травмой головы доставили в ДГБ №9. В Горздраве Екатеринбурга НАШЕЙ рассказали, что сейчас ребенок находится в приемном отделении, где с ним работают врачи. Серьезных травм у него не обнаружили.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они ищут очевидцев и осматривают место, где глыба снега упала на ребенка.