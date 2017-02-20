Встанем ли в пробки? В Екатеринбурге проходят публичные слушания по жилищному комплексу возле ж/д вокзала

«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию с публичных слушаний по застройке территории возле комбината СМАК.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Екатеринбурге 21 февраля 2017 года проходят публичные слушания по застройке улиц Азина — Свердлова — М.Сибиряка — Шевченко. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

На обсуждение горожан организаторы вынесут проект ЖК «Екатерининский парк». Его планируется построить на месте производственных площадок «Уралтрансмаша». Концепцию застройки впервые представили 5 октября 2016 года на 100+ Forum Russia в Екатеринбурге.

— Высота застройки будет варьироваться от 8 до 30 этажей, самые высокие здания будут расположены в удалении от Свердлова, — отмечает застройщик ГК «Премьер», которая в настоящее время возводит штаб-квартиру для РМК, известную среди горожан как «Ананас».

Во время осмотра макета бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий, высказал замечания по комплексу. Впоследствии официальный представитель Чернецкого Константин Пудов раскритиковал архитекторов за непродуманную транспортную систему квартала.

Онлайн-трансляция с публичных слушаний