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В Екатеринбурге прокуратура обязала руководство гимназии № 9 заняться сохранением здания

В Екатеринбурге прокуратура обязала руководство гимназии № 9 заняться сохранением здания
16+
Фото: сайт МАОУ "Гимназия № 9"
Дело в том, что строение,в стенах которого размещается учебное заведение, является объектом культурного наследия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Прокуратура Верх-Исетского района через суд обязало руководство гимназии  №9 провести работы по сохранению здания, в стенах которого размещается это учебное заведение. Так как строение по адресу: ул. Ленина, 33, является объектом культурного наследия федерального значения. В этом здании когда-то размещалась мужская гимназия, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале.

Как пояснили в надзорном ведомстве, объект культурного наследия был принят на государственную охрану, и сейчас находится в оперативном управлении 9-й гимназии, которая занимает это здание.

Поэтому на МАОУ «Гимназия № 9» была возложена обязанность провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Однако охранное обязательство так и не было исполнено. Убедившись в этом в ходе проверки, прокурор Верх-Исетского района через суд обязал руководство гимназии определить зоны охраны вокруг здания-памятника и провести государственную историко-культурную экспертизу данного проекта.

  • Руководство учебного заведения попыталась обжаловать решение Верх-Исетского районного суда, однако коллегия областного суда оставило решение в силе.

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Евгений Светлый, 21.02.2017, 20:48
Тэги: Суд, Недвижимость, История Екатеринбурга
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