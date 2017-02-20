Принять участие может каждый: в Екатеринбурге пройдет всероссийская контрольная по математике

Решить задачи можно в онлайн режиме и в УрФУ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Екатеринбурге пройдет ежегодная всероссийская контрольная по математике для всех желающих, сообщили в пресс-службе «Яндекса» 20 февраля.

Принять участие в контрольной может каждый желающий. Задание будет состоять из 10 задач, которые можно решить, опираясь на базовые знания из школьной программы. На выполнение контрольной дается один час.

Контрольная пройдет 11 марта, пройти ее можно в онлайн режиме на сервисе «Яндекса» или в Уральском федеральном университете (для прохождения задания в вузе следует заранее зарегистрироваться). Задачи будут доступны интернет-пользователям с 14.00 часов в течение суток, в университете контрольная стартует в это же время.

После окончания контрольной преподаватели вуза будут разбирать задачи и отвечать на вопросы желающих. Пройти тестовый вариант можно здесь.

В 2016 году в контрольной «Что и требовалось доказать» приняли участие более 24 тысяч человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Среди екатеринбуржцев на «тройку» контрольную решили 34 процента участников, на «четверку» - 22 процента, еще семь процентов справились с задачами на «пять».

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