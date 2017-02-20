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На Елизавете снежная глыба раздавила автомобиль

На Елизавете снежная глыба раздавила автомобиль
16+
Фото: e1.ru
Хозяин машины ищет виновных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

На крышу «Дэу Нексии» с крыши сошла глыба снега. Инцидент произошел утром на улице Походной, 81, сообщает е1.ru 21 февраля.

Екатеринбурженец припарковал свой автомобиль «Дэу Нексия» около ворот склада. Когда мужчина вернулся, вместо автомобиля обнаружил груду металлолома, погребенную под кучей снега и льда.

Крыша оказалась в салоне машины, лобовое и заднее стекла смяты, багажник погнут.
По словам очевидца, возле входа на склад автомобили периодически ставили и другие владельцы, но ничего подобного не случалось.  

  • Владелец «Дэу Нексии» сейчас ищет виновных, из-за которых он стал пешеходом. 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 21.02.2017, 13:55
Тэги: Авто, Происшествия, Фото
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