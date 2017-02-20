На Елизавете снежная глыба раздавила автомобиль

Хозяин машины ищет виновных. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017 На крышу «Дэу Нексии» с крыши сошла глыба снега. Инцидент произошел утром на улице Походной, 81, сообщает е1.ru 21 февраля. Екатеринбурженец припарковал свой автомобиль «Дэу Нексия» около ворот склада. Когда мужчина вернулся, вместо автомобиля обнаружил груду металлолома, погребенную под кучей снега и льда. Крыша оказалась в салоне машины, лобовое и заднее стекла смяты, багажник погнут.

По словам очевидца, возле входа на склад автомобили периодически ставили и другие владельцы, но ничего подобного не случалось. Владелец «Дэу Нексии» сейчас ищет виновных, из-за которых он стал пешеходом.

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