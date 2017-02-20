В Екатеринбурге стали продавать леденцы в виде Путина

Перед праздниками на них идет активный спрос.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Екатеринбурге 21 февраля горожане нашли в продаже леденцы в виде головы президента России Владимира Путина. Фотографии необычных сладостей горожане публикуют в соцсетях.

– ВВП на палочке. Местные магазины продолжают удивлять, – написал автор опубликованного фото.

Леденцы в форме головы Путина продают с разными вкусами: апельсин, кола, яблоко. Слоган на этикетке гласит: «Прям вылитый ВВП».

Владелец сети кондитерских «Пряня» Иван, где и продаются необычные конфеты, рассказал Ura.ru, что продает их еще с прошлого года. Выпускаются политические сладости в Санкт-Петербурге.

– У производителя есть не только Путин, но и бывший президент США Барак Обама, и королева Елизавета II. Когда изделия только появились на полках, интерес был очень высокий. Раньше люди кричали: «О, смотри, Путин, класс!» Сейчас спрос на такие конфеты заметно снизился, хотя перед праздниками снова растет, – рассказал он.