В администрации района идут обыски.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017
В Екатеринбурге задержали главу Верх-Исетского района Александра Бреденко, сообщает «Коммерсантъ» сегодня, 21 февраля.
По данным издания, Бреденко задержали сотрудники свердловского управления ФСБ, причина – подозрение в коррупционном преступлении. Позже, однако, в администрации Верх-Исетского района опровергли задержание Бреденко и заявили, что глава находится на своем рабочем месте.
Как сообщает источник Ura.ru, в администрации района идут обыски – два силовика зашли в кабинет Бреденко и попросили всех оставаться на своих местах, пока в других помещениях администрации идут следственные действия. По данным источника, Бреденко пока не задержан.
- В областном управлении Следственного комитета и ФСБ ситуацию пока не комментируют.
- Александр Бреденко возглавил администрацию Верх-Исетского района в 2011 году, работал в Администрации Екатеринбурга с 1999 года заместителем председателя комитета по благоустройству, транспорту, связи и коммунальной энергетике.