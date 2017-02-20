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Изъяли 14 тысяч бутылок: под Екатеринбургом накрыли цех с поддельным алкоголем

Изъяли 14 тысяч бутылок: под Екатеринбургом накрыли цех с поддельным алкоголем
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Фото: УФСБ по Свердловской области
На складе нашли бутылки с водкой, коньяком и виски.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Верхней Пышме сотрудники правоохранительных органов обнаружили цех по производству поддельного алкоголя, сообщает Накануне.ru сегодня, 21 февраля.
 
Производители контрафактного алкоголя специализировались на крепком спиртном: силовики изъяли более 14 тысяч бутылок с поддельными виски, водкой и коньяком. Кроме этого, в цехе обнаружили 131 канистру объемом 10 литров каждая и одну бочку на 500 литров.
 
Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку, изъятые жидкости будут направлены на исследование. Полиция устанавливает людей, организовавших работу цеха, и каналы, по которым поставлялся поддельный алкоголь. 
  • В конце декабря 2016 года под Екатеринбургом сотрудники ФСБ и полиции накрыли цех, в котором производили поддельную водку. Всего изъяли пять тысяч фальшивой «Столичной», которые уже были готовы к отправке в торговые точки. Здесь же нашли поддельные водочные товарные знаки и поддельные акцизные знаки.
  • За две недели до этого на Химмаше изъяли полторы тонны фальсифицированного алкоголя, который продавал магазин на улице Инженерной. Продавец поддельным алкоголем торговал своей продукцией как в розницу, так и оптом.

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Маша Шмурыгина, 21.02.2017, 12:30
Тэги: Новости
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