Дорожники предупредили водителей о гололеде на свердловских трассах

В ближайшие дни в регионе ожидается потепление и мокрый снег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Дорожные службы предупредили водителей о сложных условиях на дорогах Свердловской области – в ближайшие дни на трассах возможны снежные накаты и гололед, сообщили в областном правительстве 20 февраля.

Свердловских водителей предупреждают об опасных условиях на дорогах

На этой неделе в Свердловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия – днем температура воздуха будет подниматься выше нуля градусов, снег на дорогах начнет таять, но по вечерам и ночам температура будет опускаться до минусовых значений. Кроме этого, ожидаются дожди и снегопады.

Перепады температуры приведут к гололеду и накатам на трассах

Такие перепады приведут к появлению гололеда и накатов на свердловских трассах , что создаст небезопасные условия для автомобилистов. Работа по уборке снега будет вестись усиленно, однако водителей все же просят не уезжать на дальние расстояния и по возможности вообще отказаться от поездок на личном транспорте.

О плохой уборке дорог или ее отсутствии можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы (343) 261-79-83.

В Екатеринбурге также ожидается дождливая неделя: синоптики обещают горожанам потепление до плюс 5 градусов и периодические осадки в виде дождя и мокрого снега.

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