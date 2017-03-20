Авиакомпания «Победа» оштрафована за нарушения прав пассажиров Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
На 25 тысяч рублей оштрафовали авиакомпанию «Победа», сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры во вторник, 21 марта.
Штраф за нарушения прав пассажиров
По инициативе Свердловской транспортной прокуратуры «Победа» оштрафована за непредоставление части пассажиров питания и гостиницы при задержке рейсов. Сообщается, что 18 января текущего года были задержаны три рейса из Екатеринбурга – в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург на 8−15 часов, а также отменен еще один вылет в Москву.
Вылетов ждали полтысячи пассажиров, в том числе дети
Всего на рейсы было зарегистрировано 553 пассажира, из которых 10 – несовершеннолетние. По данным надзорного ведомства, не все пассажиры задержанных рейсов были размещены в гостинице и не все получили прохладительные напитки и горячее питание.
- В отношении ООО «Авиакомпания «Победа» было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг). В итоге авиакомпания оштрафована на 25 тысяч рублей.
- Ранее НАША писала: уралец Платон Маматов, который занимается общественной деятельностью, создал сайт, на котором все желающие могут высказать свое отношение к сервису авиаперевозчика «Победа». Об этом инициатор идеи написал 22 февраля, на своей странице в «Фейсбуке».
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