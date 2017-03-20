Деревни Никитинка в Шалинском районе больше не существует

А ее единственный житель станет жителем соседнего поселка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Заксобрание Свердловской области в первом чтении поддержало ликвидацию деревни Никитинка как географического объекта, об этом сообщает радио «Эхо Москвы» сегодня, 21 марта.

Юридически деревню присоединили к соседнему поселку

Как сообщает источник, деревню присоединили к рабочему поселку Шаля. Инициатором выступил председатель думы Шалинского городского округа Анатолий Колченогов.

На 32 гектарах живет один человек

Сейчас на большой территории, а деревня занимает площадь в 32 гектара, живет один человек. Причем жизнь у него не сладкая: в деревне нет инфраструктуры, отсутствуют даже улицы, в домах - коммуникаций и удобств. Из всех благ цивилизации - только электричество.

Жители поселка Шаля и депутаты присоединение поддержали.

В истории зафиксированы деревни с одним жителем. Монови - маленькая деревня в штате Небраска, США. Здесь проживает всего лишь одна жительница - 77-летняя Элси Эйлер. Здесь она и хозяйка местной таверны, владелица библиотеки, доставшейся ей от мужа, и кроме того - местный мэр. Пик расцвета деревни приходился на 1930-е года, тогда ее население составляло 130 человек. В последствии все они разъехались по городам, оставив здесь лишь пожилую пару. И вот, в 2004 году муж Элси умер и она осталась совсем одна здесь.

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