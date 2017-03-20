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Стало лучше? Екатеринбург потратил за зиму 650 миллионов рублей на уборку дорог и тротуаров

Стало лучше? Екатеринбург потратил за зиму 650 миллионов рублей на уборку дорог и тротуаров
16+
Фото: ЖЖ Алексея Беззуба
Снега на самом деле было больше, чем в прошлом году — почти на 20 процентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Екатеринбурге состоялось заседание комиссии городской думы, на котором подвели итоги по уборке города от снега и наледи. Как оказалось, содержание улиц обошлось казне в 650 миллионов рублей, что меньше прошлогодних трат на 30 процентов.
 
Как уточнил НАШЕЙ глава квартальных Орджоникидзевского района Алексей Беззуб, несмотря на большие осадки, в этом году коммунальщики работали лучше.

— В начале марта я делал анализ у себя в Фейсбуке, сравнивал этот года и ситуацию три года назад. На мой взгляд, сейчас стало лучше на 5-10%, в зависимости от районов, — отметил Алексей Беззуб.

 
 
 
Беззуб уточнил, что центр убирается достаточно хорошо.
 
Всего же в этом году на уборку улично-дорожной сети Екатеринбурга в городском бюджете заложен всего 1 миллиард 202 миллиона рублей.
 
Всего с октября 2016 года по 1 марта 2017 года вывезено 1 218 620 тонн снега. Больше всего было убрано в Верх-Исетском (191484 тонн) и Орджоникидзевском (188283 тонн) районах, а меньше всего — в Железнодорожном (150288 тонн).
  • За зимний период 2016 – 2017 годов было 84 снежных дня на 1 марта 2017 года. Всего с начала зимы выпало осадков в виде снега – 132,4 мм в водяном столбе, что на 19,2% выше показателя зимнего периода 2015 – 2016 годов (107 мм). Самая большая доля осадков выпала еще в ноябре 2016 года (52 мм).
  • В среднем, ежедневно в городе работало 398 единиц техники, что на 5% ниже показателя зимнего периода 2015 – 2016 годов (там было 418 машин), дорожные рабочие выходили по 600 человек в сутки, что на 2% выше показателя зимнего периода 2015 – 2016 годов (591 человек в сутки).
  • Для предотвращения скользких дорог в зимний период 2016 – 2017 годов используется противогололедный материал марки «Бионорд».  До 1 марта 2017 года его было использовано 7727,5 тысяч тонн. 

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Марина Подкорытова, 21.03.2017, 20:37
Тэги: ЖКХ, Деньги, Дороги
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