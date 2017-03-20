Из-за паводка река Исеть в центре Екатеринбурга стала выходить из берегов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
Сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге идет плановый спуск паводковых вод. Об этом агентству «Новый день» сообщили в муниципальном бюджетном учреждении «Водоотведение и искусственные сооружения».
Ситуация повторяется из года в год
Как говорят специалисты, ситуация в городе штатная. Мэрия в своей справке разъяснила, что за городом закреплено 17 гидротехнических сооружений. К паводку в столице Урала готовятся ответственно: определены те организации и компании, которые будут отвечать за то, чтобы гидротехнические сооружения в Екатеринбурге работали без перебоев.
Проведены инструктажи
На всех объектах проведены мероприятия для предотвращения внештатных ситуаций.
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