Из-за паводка река Исеть в центре Екатеринбурга стала выходить из берегов

Исеть частично подтапливает пешеходные дорожки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге идет плановый спуск паводковых вод. Об этом агентству «Новый день» сообщили в муниципальном бюджетном учреждении «Водоотведение и искусственные сооружения».

Ситуация повторяется из года в год

Как говорят специалисты, ситуация в городе штатная. Мэрия в своей справке разъяснила, что за городом закреплено 17 гидротехнических сооружений. К паводку в столице Урала готовятся ответственно: определены те организации и компании, которые будут отвечать за то, чтобы гидротехнические сооружения в Екатеринбурге работали без перебоев.

Проведены инструктажи

На всех объектах проведены мероприятия для предотвращения внештатных ситуаций.

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