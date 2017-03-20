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Лидер екатеринбургской группы N.E.V.A объявил о распаде коллектива

Лидер екатеринбургской группы N.E.V.A объявил о распаде коллектива
16+
Фото: vk.com/neva_ekb
Музыканты продолжат заниматься творчеством, но уже по отдельности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Екатеринбургская группа N.E.V.A, которая вошла в пятерку лучших на международном конкурсе «Новая волна» и написала новый гимн для шоу «Минута славы», объявила о распаде. Об этом на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» написал лидер группы Кирилл Нечаев.

«Друзья! У каждого из нас свой путь, своя судьба и свое предназначение. Жизнь каждого человека - это дорога с множеством поворотов, взлетов и падений. Мы прошли долгий путь, от акустического дуэта, который играл в маленьких барах для своих друзей, до группы которой посчастливилось дать много больших концертов. Но пришло время перемен. Группа N.E.V.A заканчивает своё существование», – написал музыкант.

Но при этом он подчеркнул, что это  не конец  творческого пути участников группы.

«Каждый из нас продолжит заниматься музыкой, – добавил Кирилл. – И наши песни будут дальше жить и исполнятся, но уже вне коллектива. Мы хотим сказать вам огромное спасибо, за вашу поддержку, за ваши аплодисменты, смех, слезы и радость. За вашу любовь, что вы дарили нам на протяжении многих лет. Мы очень любим вас! Спасибо вам за все!»

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 21.03.2017, 17:50
Тэги: Культура, Музыка
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