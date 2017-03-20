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Малую планету Солнечной системы назвали в честь уральского писателя Владислава Крапивина

Малую планету Солнечной системы назвали в честь уральского писателя Владислава Крапивина
16+
Фото: vk.com/vladislavkrapivin
Так решил астроном, который открыл этот астероид.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Владислав Крапивин получит сертификат Международного астрономического союза о присвоении малой планете 407243 имени «KRAPIVIN», сообщается на официальной странице писателя «ВКонтакте».

крапивин

Имя малой планете дает тот, кто ее открыл

Согласно правилам Международного астрономического союза Российской академии наук, имя малой планете дает открыватель. Поэтому решение называть малую планету именем Командора решил астроном Т. Крячко.

- В его книгах рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности. Главная тема его произведений - ответственность взрослых за детей. А это в нашем мире будет актуально всегда, - говорит первооткрываетд малой планеты.

крапивин

Астроном также добавил, что Крапивин автор великолепных захватывающих фантастических произведений, где возможны перемещения в параллельные миры, и дальние космические путешествия, и приключения на астероидах.

Именем Крапивина назвали астероид

краривин

22 марта в 12.00 в помещении отряда «Каравелла» по адресу ул. Мира, 44, состоится торжественное вручение сертификата РАН Международного астрономического союза о присвоении малой планете 407243 имени «KRAPIVIN».

  • Владислав Крапивин - известный советский и российский детский писатель. Он родился в Тюмени в 1938 году. Закончил отделение журналистики филфака УрГУ.
  • За пятьдесят лет литературной деятельности он написал более 450 романов, повестей, рассказов, стихов.
  • На многих всероссийских конкурсах Крапивин неоднократно отмечался как лучший детский писатель России.

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Галина Исакова, 21.03.2017, 13:32
Тэги: Знаменитости, Дети, Культура
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