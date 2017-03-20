Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман наказал полиции и ФСБ найти и задержать банду «отоморозков»

Он написал обращения главам ведомств.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман направил обращение в правоохранительные органы по поводу шайки «Муслимовых» вчера, 20 марта, направил обращения в городское УМВД и областное УФСБ, рассказали в пресс-службе главы города.
Обращение получили начальник Управления МВД России по Екатеринбургу полковник Игорь Трофимов и начальник УФСБ России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Вяткин из-за нападенией на подростков так называемой «шайки «Муслимовых» прямо в центре Екатеринбурга.
Градоначальник обратил внимание руководителей на то, что нападения не единичные, а носят серийный и особо дерзкий характер, а также передал им информацию о потерпевших, полученную от их родных.
— Такие преступления необходимо пресекать как можно оперативнее. Кажущаяся безнаказанность может привезти к еще большей жестокости отморозков, — уточнил Евгений Ройзман.
- На своей странице Facebook жалобу по факту нападения банды подростков прямо в центре города на друзей своего сына выложил вчера, 20 марта, замруководителя представительства Агентства стратегических инициатив в УрФО Александр Василевский. Он рассказал, что на троих ребят напали вечером 18 марта неподалеку от Вайнера-Малышева, их просто так сильно избили.
- В полиции факт нападения подтвердили, уточнили, что родители пострадавших написали заявления, но говорить именно о постоянно действующей «банде подростков» пока преждевременно.