Мужчина, расставшись с девушкой, выложил в соцсети видео интимного характера

Суд расценил его поступок как незаконное распространение порнографических материалов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В 2015 году житель Березовского снял на мобильный телефон интимное видео с участием своей девушки, а позднее опубликовал его в Сети. В марте 2017 года молодому человеку предъявлено обвинение в незаконном распространении порнографических материалов. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

«Между нами возникли разногласия»

Свой поступок мужчина объяснил «внутренними разногласиями». Как он сказал на следствии, «испытывая личную неприязнь к девушке на почве разрыва отношений, обнародовал интимную видеозапись в соцсетях».

Ролик признали порнографией

Согласно проведенной экспертизе, данное видео является порнографическим материалом. В отношении 28-летнего злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 137 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, сообщает СК по Свердловской области.