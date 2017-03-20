Начальник полицейского главка Михаил Бородин прокомментировал ситуацию с «молодежными бандами» в Екатеринбурге

Нападения в центре города подняли волну тревоги среди жителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин прокомментировал нашумевшую историю, которая всколыхнула Екатеринбург. Несколько дней назад группа молодых людей напала на прохожих в центре города с печальными последствиями для последних.

Речь о «бандах» не идет

- Все участники последнего конфликта уже вычислены, и речь о создании молодежной «банды» не идет, - прокомментировал ситуацию Михаил Бородин. - Но проблемы банд я не вижу. Это молодежь.

По его словам, то ЧП скорее связано с личными неприязненными отношениями между пострадавшим, давшим огласку истории, и нападавшими. Инцидентом занимается заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко, который в ближайшее время представит доклад по этому факту.

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