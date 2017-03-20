Начальник полицейского главка Михаил Бородин прокомментировал ситуацию с «молодежными бандами» в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин прокомментировал нашумевшую историю, которая всколыхнула Екатеринбург. Несколько дней назад группа молодых людей напала на прохожих в центре города с печальными последствиями для последних.
Речь о «бандах» не идет
- Все участники последнего конфликта уже вычислены, и речь о создании молодежной «банды» не идет, - прокомментировал ситуацию Михаил Бородин. - Но проблемы банд я не вижу. Это молодежь.
По его словам, то ЧП скорее связано с личными неприязненными отношениями между пострадавшим, давшим огласку истории, и нападавшими. Инцидентом занимается заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко, который в ближайшее время представит доклад по этому факту.
Нападения в центре города на подростков и банда «Муслимовы»
- Ранее НАША писала о нескольких случаях нападения на детей и подростков. В феврале четверо студентов вечером прогуливались по екатеринбургскому Арбату – улице Вайнера. К компании учеников вуза подошли подростки и попросили закурить. Когда старшие ребята им отказали, те стали угрожать ножом, а потом полезли в драку. Вскоре к ним на подмогу подоспели еще несколько человек. По словам одного из студентов – Михаила – на него и каждого из друзей напали по три человека.
-
В марте, 18-го числа, произошло нападение подростков на прохожих на пересечении улиц Вайнера и Малышева. В результате пострадали трое школьников, один из них госпитализирован. В соцсетях сделали предположение, что с этим связана подростковая группировка, называющая себя «Муслимовы». Однако в ГУ МВД по региону эту информацию не подтверждили.