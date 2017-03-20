После ЧП с рыбаком на Городском пруду мэрия Екатеринбурга выступила с обращением к горожанам

Однако предупреждения о тонком льде действуют не на всех.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Таблички о запрете прохода по льду появились у водоемов в центре города. Всех, кто желает испытать судьбу, предупреждают: проход по льду опасен для жизни, так как лед на городских водоемах сейчас очень хрупкий.

«Проход по льду запрещен»

Таблички установлены у «Космоса», у гимназии № 9, у дома Севастьянова, вдоль набережной у Театра драмы. Также предупреждения есть на озере Шарташ и на Исетском пруду.

Пожилой рыбак провалился под лед

Ранее НАША писала, что 18 марта в Екатеринбурге трое парней помогли пожилому рыбаку, который провалился под лед. Парни работали в здании неподалеку, поэтому смогли быстро прийти на помощь, вытащили пенсионера из воды. Позднее приехала скорая и спасатели. Драма разыгралась на городском пруду в районе улицы Юмашева.

В марте о спасении людей, провалившихся под лед, поступают практически ежедневно. Чаще всего спасают рыбаков, которые, несмотря на предупреждения, выходят на тонкий лед для «тихой охоты». Так в начале марта спасатели эвакуировали 23 рыбака с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище, об этом сообщало в областном управлении МЧС.

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