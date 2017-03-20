Появилось видео задержания за наркотики известного екатеринбургского диджея

Во время обыска ему стало плохо и он упал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Фонд «Город без наркотиков» сообщает о задержании диджея Ветрова за продажу наркотиков. Об этом на официальном сайте фонда размещена информация сегодня, 21 марта.

Диджея сдал наркоман

Как сообщается, ранее задержанный за хранение амфетамина наркоман изъявил желание изобличить некоего диджея Ветрова, у которого он неоднократно приобретал амфетамин по 2000 рублей за 1 грамм. DJ Ветров был задержан при попытке сбыта прямо в дверях своей квартиры, в которой были обнаружены несколько свертков с амфетамином, весы, упаковочный материал.

В какой-то момент осмотра его квартиры любителю быстрых ритмов стало плохо, и он упал. Его успокоили и дали попить воды.

Вину осознал, раскаялся

Задержанный, который действительно подрабатывал диджеем, вину свою осознал, раскаялся, и сообщил, что покупает амфетамин по 1000-1200 рублей за грамм через интернет-магазин, а потом продает уже за 2000 рублей.

Как пишет городской портал Верхней Пышмы «8 район», операция задержания была совместной с силовиками.

Диджей Ветров - псевдоним Сысоева Юрия Владимировича, 1981 года рождения, жителя Среднеуральска. Задержание произошло 11 марта.