Синоптики пообещали Екатеринбургу жаркое лето

Череда температурных рекордов, которые зафиксированы минувшим летом, продолжится и в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Лето, которого всего так ждут, может стать таким же жарким, как и прошлое. Такое заявление сделали эксперты Всемирной метеорологической организации сегодня, 21 марта.

Рекорды продолжатся

Лето-2016 года побило рекорд за всю историю метеонаблюдений. В этом году в климате сохраняются те же тенденции, что в прошлом, и население всей планеты продолжит ощущать на себе последствия глобального потепления.

Климат меняется

По мнению директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, на планете сейчас наблюдаются изменения, которые выходят за пределы понимания метеорологов климатической системы. Уже начало 2017 года оказалось богатым на погодные аномалии.

Напомним, жара в Екатеринбурге простояла весь август. Самая высокая температура была зарегистрирована 4 августа, когда столбик термометра показывал 34,8 градуса.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!