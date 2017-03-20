Наверх
Лидер екатеринбургской группы N.E.V.A объявил о распаде коллектива
17:50, сегодня2
Из-за паводка река Исеть в центре Екатеринбурга стала выходить из берегов
17:30, сегодня
Синоптики пообещали Екатеринбургу жаркое лето
17:06, сегодня
В Екатеринбурге из окна подъезда на 9 этаже выпала женщина: ее тело нашли на козырьке
16:48, сегодня
Радислав Гандапас: «Хороший лидер не может быть плохим оратором»
В Екатеринбурге 94-летнему дедушке выплатили часть пенсии купюрами банка приколов
16:31, сегодня2
Под Первоуральском на ходу вспыхнула иномарка с женщиной и детьми в салоне
16:19, сегодня
Деревни Никитинка в Шалинском районе больше не существует
16:10, сегодня
GradientPro — бытовая химия и любые хозяйственные средства оптом
16:04, сегодня
Мама девушки, обезглавленной таксистом в Екатеринбурге, о его рыданиях за решеткой: «Это все показуха!»
15:25, сегодня6
Родные погибших оспорили приговор «чистильщику» и экс-милиционеру Арсену Байрамбекову из Верхней Пышмы
15:10, сегодня
Как отправить ребенка в детский лагерь или санаторий в 2017 году
15:00, сегодня
В Екатеринбурге пьяный водитель проехал на «красный» восемь раз, уходя от погони ДПС
15:00, сегодня
Бесплатно о новинках интернет-маркетинга: в Екатеринбурге пройдет VI форум «Уральская интернет-неделя»
14:28, сегодня
На ремонт дорог в Екатеринбурге потратят 1,6 миллиарда рублей
14:20, сегодня
Авиакомпания «Победа» оштрафована за нарушения прав пассажиров Екатеринбурга
13:59, сегодня
Малую планету Солнечной системы назвали в честь уральского писателя Владислава Крапивина
13:32, сегодня
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман наказал полиции и ФСБ найти и задержать банду «отморозков»
13:30, сегодня2
СМИ: в Свердловской области деньги за отопление уходили на офшоры «Реновы»
13:08, сегодня
Более 80 музеев, галерей и театров будут открыты всю ночь: в Екатеринбурге стартовала подготовка к «Ночи музеев»
13:05, сегодня
В Новоуральске 63-летнюю пенсионерку задержали за пятое нападение на зятя
12:23, сегодня1
В Екатеринбурге умер судебный пристав, на голову которому должник скинул бутылку виски на Ботанике
11:50, сегодня5
После ЧП с рыбаком на Городском пруду мэрия Екатеринбурга выступила с обращением к горожанам
11:48, сегодня
Россияне будут платить налоги за долги перед коммунальщиками, банками и операторами связи
11:18, сегодня4
Суд над таксистом, обезглавившим девушку на Широкой речке, продолжился с новым адвокатом. Онлайн-трансляция
10:51, сегодня2
На свердловской трассе иномарка врезалась в бетонную опору, погиб ребенок
10:34, сегодня
Заведующая свердловским медпунктом подделывала документы пациентов ради дополнительных выплат
09:54, сегодня2
В Екатеринбурге пройдет финал баскетбольной Евролиги
09:24, сегодня
В Каменске-Уральском автобус выскочил на встречку и влетел в столб
09:08, сегодня
Почистят дороги, помоют светофоры, уберут мусор: в Екатеринбурге пройдет месячник чистоты
08:49, сегодня2
На трассе Екатеринбург – Курган грузовик задавил пожилого мужчину
08:35, сегодня
Места для прогулок и красивых знаковых фото: 10 главных достопримечательностей Екатеринбурга
08:33, сегодня2
В Екатеринбурге остановку «Площадь Малышева» переименуют в честь храма «Большой Златоуст»
08:14, сегодня4
В Екатеринбурге сгорела квартира в Пионерском районе: в огне погибли два человека
21:04, 20.03.2017
Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
20:39, 20.03.2017
В Екатеринбурге сгорел автосервис с машинами
20:09, 20.03.2017
20 марта в Екатеринбурге: опасные подростки и суицидальная жвачка
19:42, 20.03.2017
Потерявшая память екатеринбурженка в Казахстане: новый поворот истории
19:41, 20.03.2017
На этой неделе любой екатеринбуржец может пройти флюорографию, вне зависимости от прописки и регистрации
19:33, 20.03.2017
«Убью интригу. Недорого»: Рецензия на фильм «Сплит»
19:28, 20.03.2017
«От тяжелых травм спасло детское автокресло»: в Екатеринбурге в аварии пострадал 4-летний ребенок
19:21, 20.03.2017
Госжилнадзор объявил сроки сдачи долгостроя ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге
18:49, 20.03.2017
Площадь – 300 «квадратов»: в Екатеринбурге тушат крупный пожар рядом с «Уралмашзаводом»
18:42, 20.03.2017
Суд отказался снимать арест с земель и квартир барда Новикова
18:01, 20.03.2017
Как фонд капремонта забирает спецсчета: жители Екатеринбурга жалуются на искусственное создание долгов
17:55, 20.03.20171
В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в офис к бывшей жене с ружьем и открыл огонь
17:35, 20.03.20172
В Каменске-Уральском перед судом предстанет полицейский, получивший взятку через почтовый ящик
17:33, 20.03.2017
В России досрочно свернули программу ипотеки с господдержкой
17:16, 20.03.20171
«Девочка — та еще штучка!» Школьники и родители заступились за завуча школы № 115, которую обвиняют в угрозах ученице
17:15, 20.03.2017
Зачем проводить техобслуживание окон
16:50, 20.03.2017
По факту падения кирпича на голову 4-летней девочки в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
16:24, 20.03.2017
Все в белом дыму: в Екатеринбурге около железнодорожного вокзала крупный пожар
16:22, 20.03.2017

Синоптики пообещали Екатеринбургу жаркое лето

Синоптики пообещали Екатеринбургу жаркое лето
16+
Фото: Галина Исакова
Череда температурных рекордов, которые зафиксированы минувшим летом, продолжится и в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Лето, которого всего так ждут, может стать таким же жарким, как и прошлое. Такое заявление сделали эксперты Всемирной метеорологической организации сегодня, 21 марта.

лето

Рекорды продолжатся

Лето-2016 года побило рекорд за всю историю метеонаблюдений. В этом году в климате сохраняются те же тенденции, что в прошлом, и население всей планеты продолжит ощущать на себе последствия глобального потепления.

лето

Климат меняется

По мнению директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, на планете сейчас наблюдаются изменения, которые выходят за пределы понимания метеорологов климатической системы. Уже начало 2017 года оказалось богатым на погодные аномалии.

  • Напомним, жара в Екатеринбурге простояла весь август. Самая высокая температура была зарегистрирована 4 августа, когда столбик термометра показывал 34,8 градуса.

лето

 Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 21.03.2017, 17:06
Тэги: Здоровье, Погода, Новости России
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Видео ЗАГС Деньги В Египте разбился самолет с российскими туристами Лайфхак Кризис и санкции Транспорт Бизнес Школа История успеха Военный репортаж Семья ВУЗ Приговор Лошагину Спорт Голодовка в колонии Эксклюзив Баскетбол Путин Отношения Биатлон Самолет Знаменитости Гололед Расписание Расстрел Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Экономика Медицина Снос монастыря на Качканаре Волейбол Пожар Мужчины Новый год Дело Пьянкова Скандалы Мистика Сибирская язва Катастрофа Дом-2 Культура Дороги Приостановка полетов в Египет Жизнь в городе Грипп Горячее Расстрел на Депутатской Парковки Экономия Ельцин-центр Растения Розыск Дорожные воины Еда Ту 154 Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Фото ЖКХ Происшествия Строительство Рейтинг Обрушение крыши на Калинина Развлечения Ошибки врачей Афиша Криминал Репортаж Туризм Мультимедиа Хэллоуин-2015 Крушение самолета под Ростовом Новости России Мода МЧС Шоу-бизнес Красота Бэби-боксы ЧМ-2018 Психология Интервью Интернет Выставки Религия История Екатеринбурга Тест Секс Авто Доска позора Рецензия Футбол Животные Женщины ГИБДД Самолет Минобороны упал в Якутии Пусть говорят ИГИЛ Необычное Образование Конкурсы Искусство Производство Кто заработал Суд Новости дня Недвижимость Новости Опрос Личное Мотоциклы Общественный транспорт Война ритуальных агентств В Екатеринбурге -40 градусов Взятки Ловец покемонов Смерть Взрыв Скандал с Новиковым Здоровье Дети Убийство в Рахмангулово Музыка СМИ Позитив Корь Студенты Хоккей ДТП Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Горящие авто Грипп в Екатеринбурге Мировые новости Политика Скорая помощь Отключение света Уралмаш, Эльмаш Статистика Слухи Коллекторы Погода Храм святой Екатерины Транспортная реформа Отдых Высокие технологии

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru