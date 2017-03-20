Родные погибших оспорили приговор «чистильщику» и экс-милиционеру Арсену Байрамбекову из Верхней Пышмы

10 марта суд назначил ему 13 лет и 2 месяца колонии за, предположительно, 6 убийств.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Верхней Пышме в суд поступила апелляция на обжалование приговора бывшему милиционеру из Махачкалы Арсену Байрамбекову, которого обвинили в двух заказных убийствах и нескольких человеческих жертвоприношениях около Ганиной Ямы, написал 20 марта znak.com.

Приговор Верхнепышминского городского суда решила оспорить одна из потерпевших.

— Апелляционная жалоба поступила в суд. Ее направят для ознакомления всем сторонам, участвовавшим в процессе. После чего материалы передадут на рассмотрение в Свердловский областной суд, — сообщили в Верхнепышминском суде.

Байрамбеков обвинялся по пунктам «а», «е» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по найму»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

В декабря 2003 года в Екатеринбурге на улице Папанина Байрамбеков расстрелял из автомата коммерсанта-автоперевозчика. В ноябре 2010 года на улице 40 лет Октября он расстрелял из ТТ бизнесмена овощебазы № 4 Шухрата Хамракулова.

Примерно в 2013 году Байрамбеков стал заниматься оккультизмом. Сначала он использовал мясо, потом приносил в жертву животных, а позже перешел на людей.

Байрамбеков ритуальные убийства называл «шестой требой». Первыми «требами» были подношения светлым богам в виде продуктов.

Его признали вменяемым.

После задержания Байрамбеков полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием. 10 марта Байрамбекову вынесли приговор. В Верхнепышминском городском суде ему дали 13 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Родственники потерпевших настаивали на пожизненном заключении для подсудимого.