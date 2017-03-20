На ремонт дорог в Екатеринбурге потратят 1,6 миллиарда рублей

Всего в 2017 году отремонтируют 48 объектов дорожной сети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В 2017 году на ремонт дорожной сети в Екатеринбурге выделят 1,6 миллиарда рублей, сообщает Ura.ru 21 марта.

По словам председателя комитета благоустройства Горадминистрации Виктора Юровицкого, полтора миллиарда рублей пойдут на ремонт и реконструкцию 790 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сначала Екатеринбург получит 200 миллионов рублей из 1,2 миллиарда рублей, которые Свердловской области выделили как участнику федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Затем уральской столице выделят 1,3 миллиарда рублей из областного бюджета, к этой сумме также добавят муниципальные средства, в итоге общий объем финансирования составит 1,6 миллиарда рублей.

Всего в 2017 году отремонтируют 48 объектов, из них наиболее значимые – дублер Сибирского тракта на участке до поста автоинспекторов и участок проспекта Ленина от улицы Московской до 8 Марта, который будет перекрыт на время ремонта. График работ согласуют после того, как с подрядчиками будут заключены контракты, что должно произойти в апреле.

Список улиц, которые отремонтируют в Екатеринбурге в 2017 году, смотрите здесь и здесь.

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