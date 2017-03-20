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В Екатеринбурге пьяный водитель проехал на «красный» восемь раз, уходя от погони ДПС

В Екатеринбурге пьяный водитель проехал на «красный» восемь раз, уходя от погони ДПС
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Полицейские задержали 23-летнего водителя и его 24-летнего пассажира.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Екатеринбурге полицейские задержали 23-летнего водителя «Опеля», который пытался уйти от сотрудников ДПС во время погони, сообщили в областном управлении ГИБДД 21 марта.

Молодой человек на «Опеле» отказался остановиться по требованию наряда ДПС

Наряд ДПС заметил тонированный «Опель Астра» в восьмом часу утра 19 марта на улице Розы Люксембург. Поскольку пленка, нанесенная на стекла машины, ограничивала обзор с водительского места, автоинспекторы решили остановить иномарку и сделали знак водителю. Он проигнорировал требование полицейских, тогда экипаж принял решение преследовать «Опель», который на большой скорости попытался уйти от погони.
 
На полном ходу водитель иномарки восемь раз проехал перекрестки на красный сигнал светофора, не спровоцировав ДТП только благодаря отсутствию машин в воскресное утро. 

Водитель иномарки оказался пьян

Спустя 20 минут погони два экипажа ДПС остановили «Опель» около дома № 134 на улице Шейнкмана. За рулем машины находился 23-летний екатеринбуржец, кроме него в салоне сидел еще один молодой человек 24 лет. Они отказались выйти из машины и предоставить документы автоинспекторам, а также пройти медосвидетельствование – у обоих были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения. 
 
Молодые люди рассказали полицейским, что ехали с дискотеки. На водителя иномарки составили протоколы об 11 нарушениях ПДД, на его пассажира – один. Материалы направили в суд Ленинского района, который приговорил молодых людей к штрафу в размере 700 рублей. Кроме этого, водителю предстоит выплатить штрафы за восьмикратный проезд на красный сигнал светофора.
 
  • В скором времени суд рассмотрит административный материал, составленный на водителя за отказ от медосвидетельствования. За такое нарушение молодому человеку грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

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Маша Шмурыгина, 21.03.2017, 15:00
Тэги: ГИБДД, Авто
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