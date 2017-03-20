Екатеринбурженка увидела фотографию своего сына на ящике по сбору средств: фонд просил денег на подставного ребенка

У ее мальчика есть диагноз ДЦП, но акция помощи ему была закрыт еще в декабре 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Екатеринбурженка неожиданно увидела фото своего сына на ящике для сбора средств на его лечение. Как оказалось, они обращалась за помощью в благотворительный фонд «С миром и любовью» еще в декабре 2016 года, но сбор был закончен и закрыт, написал портал Life 21 марта.

Когда жительница города Юлия в одном из ТЦ увидела коробку с фотографией своего сына и объявлением, что требуется собрать 273 тысячи рублей на лечение Ивана от ДЦП, она была в шоке.

— В торговом центре заметили ящики для сбора денег с фото моего сына. Я сразу позвонила в этот благотворительный фонд за разъяснениями, но мне сказали, что это сбой в программе, а деньги они собирают совсем на другого человека, — рассказала Юлия, мать Ивана, страдающего ДЦП.

Как она уточнили, сбор средств проводился в декабре 2016 года, нужно было 78 тысяч рублей. Тогда же она завершила и договор с благотворительной организацией. Но фонд «С миром и любовью» сделал новое объявление — о сборе 273 тысячи рублей и поместил его и фотографию Ивана на ящик для пожертвований.

Представители фонда на запрос Life уточнили, что информацию об Иване и его фотографию поместили с ошибкой.

— Мы не отрицаем, что виноваты — не отследили, вовремя не убрали информацию. Произошел сбой в программе. Мы сейчас приняли решение перевести все деньги, что находятся в коробе, на счет Ивана, как только нам предъявят счет от клиники, где мальчик будет проводить лечение, — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «С миром и любовью» Виктория.

Но мать мальчика отметила, что руководство компании отказывается идти с ней на контакт, а о том, что собранные вновь деньги планируют перевести на счет сына, она слышит впервые. В итоге женщина написала заявление в полицию и прокуратуру.