Екатеринбурженка увидела фотографию своего сына на ящике по сбору средств: фонд просил денег на подставного ребенка

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
— В торговом центре заметили ящики для сбора денег с фото моего сына. Я сразу позвонила в этот благотворительный фонд за разъяснениями, но мне сказали, что это сбой в программе, а деньги они собирают совсем на другого человека, — рассказала Юлия, мать Ивана, страдающего ДЦП.
— Мы не отрицаем, что виноваты — не отследили, вовремя не убрали информацию. Произошел сбой в программе. Мы сейчас приняли решение перевести все деньги, что находятся в коробе, на счет Ивана, как только нам предъявят счет от клиники, где мальчик будет проводить лечение, — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «С миром и любовью» Виктория.
- Но мать мальчика отметила, что руководство компании отказывается идти с ней на контакт, а о том, что собранные вновь деньги планируют перевести на счет сына, она слышит впервые. В итоге женщина написала заявление в полицию и прокуратуру.
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