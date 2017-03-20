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В Екатеринбурге остановку «Площадь Малышева» переименуют в честь храма «Большой Златоуст»

В Екатеринбурге остановку «Площадь Малышева» переименуют в честь храма «Большой Златоуст»
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Такое решение приняли власти города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Автобусную и троллейбусную остановку «Площадь Малышева» в центре Екатеринбурга переименуют в «Большой Златоуст», об этом 20 марта в эфире телеканала «41-Домашний» сообщил замглавы городской администрации Сергей Тушин. 
 
По словам Тушина, власти города выяснили, что в Екатеринбурге следует поменять названия многих остановок - например, в городе существуют две остановки «Школа», расположенные в разных районах города, три остановки «Дом культуры», из-за чего пассажиры, особенно гости города, могут путаться. Кроме этого, как отметил Тушин, некоторые названия остановок не соответствуют реалиям, как, например, остановка «Дворец спорта» возле КРК «Уралец» на улице Большакова. 
 
Переименовывать остановки транспорта будут постепенно. Вскоре новое название получит остановка «Декабристов» на улице 8 Марта, которую переименуют в честь РАНХиГС. 
  • С предложением переименовать остановку «Площадь Малышева» еще осенью 2015 года выступала РПЦ. Строительство храма «Большой Златоуст» началось в 2006 году и завершилось в 2013-м. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 21.03.2017, 08:14
Тэги: Общественный транспорт
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Горожанин21 марта 2017, 08:23
Правильно.
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Горожанин21 марта 2017, 09:03
А как там остановка ОТ называлась во времена Российской империи?
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