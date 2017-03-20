В Екатеринбурге 94-летнему дедушке выплатили часть пенсии купюрами банка приколов

Среди выданных денег пенсионер обнаружил игрушечную купюру достоинством пять тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Екатеринбурге 94-летний мужчина обратился в полицию после того, как часть пенсии ему выплатили купюрами банка приколов, сообщает Life.ru 21 марта.

Пенсию пожилому мужчине принесли неделю назад. Спустя несколько дней пенсионер неожиданно обнаружил среди полученных денег пятитысячную купюру банка приколов, на которой стояла надпись «не является платежным средством». Пенсионер сразу же обратился в отдел полиции № 15 и сообщил о произошедшем. Сейчас правоохранительные органы выясняют, как такая купюра попала в пенсионные деньги.

В полиции подтвердили факт обращения пенсионера, однако отметили, что полицейским не удалось пообщаться с мужчиной, так как им никто не открыл дверь, когда стражи порядка прибыли по указанному адресу. Поэтому правоохранительным органам предстоит также установить, действительно ли пенсионер получил среди обычных купюр игрушечную.