Почистят дороги, помоют светофоры, уберут мусор: в Екатеринбурге пройдет месячник чистоты

Общегородской субботник назначен на 29 апреля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
Власти Екатеринбурга назначили месячник чистоты на апрель, сообщили в пресс-службе городской администрации 20 марта.
Месячник чистоты пройдет в Екатеринбурге с 1 по 30 апреля, общегородской субботник назначили на 29 апреля, соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб. Во время месячника чистоты рабочие очистят от снега и льда водоприемные колодцы и ливневую канализацию, а также очистят от грязи тротуары, дороги и проезды.
Службы по благоустройству города очистят газоны, скверы, парки от скоплений мусора, навесы остановок от нелегальных рекламных листовок. Кроме этого, рабочие уберут все незаконные свалки, помоют и покрасят урны, барьерные и пешеходные ограждения. Светофоры и знаки на дорогах также очистят от грязи.
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Ранее МУП «Водоканал» обратился к собственникам и арендаторам территорий в городе с просьбой самостоятельно убрать и вывезти снег, так как его обилие в этом году может привести к переполнению канализации и затоплению улиц сточными водами.