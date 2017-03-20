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В Екатеринбурге трамваи № 9, 17 и А перестанут выходить на маршруты по выходным

В Екатеринбурге трамваи № 9, 17 и А перестанут выходить на маршруты по выходным
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Фото: архив НАШЕЙ
Троллейбусы № 18 и 19 теперь тоже будут ездить только в будни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Как сообщили в городской администрации, в выходные и праздничные дни больше будут выходить на маршруты трамваи № 9, 17 и А (31), а также троллейбусы № 18 и 19. То есть отныне общественный транспорт будет ездить по этим маршрутам только по будням.

– Решение принято по причине низкого пассажиропотока на маршрутах в нерабочие дни и экономии средств, – объяснили в горадминистрации. – Так как транспорт зачастую движется практически пустой.

При этом в городском комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети подчеркнули, что решение не отразится на транспортном обслуживании горожан в целом, так как эти маршруты дублируются другими. Но, как подчеркнул председатель комитета Игорь Федотов, решение об отмене маршрутов по выходным носит временный характер.

– На этих маршрутах в выходные дни сильно падает пассажиропоток. Исходя из вопросов оптимизации транспортной работы и было принято этакое решение, – отметил Федотов. – Но я подчеркну, что оно временное.

  • При этом сотрудник администрации пообещал, что там будут анализировать этот вопрос.
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Евгений Светлый, 21.03.2017, 18:45
Тэги: Транспорт, Новости
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