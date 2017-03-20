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В Новоуральске 63-летнюю пенсионерку задержали за пятое нападение на зятя

В Новоуральске 63-летнюю пенсионерку задержали за пятое нападение на зятя
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Женщина пырнула ножом гражданского мужа своей дочери.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Новоуральске пенсионерка напала на зятя с ножом, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области 20 марта.
 
О происшествии в полицию сообщила дочь пенсионерки. Она рассказала, что мать попыталась убить своего зятя, ударив его ножом. Все трое проживали вместе в квартире на улице Фрунзе и часто выпивали, причем между пенсионеркой и гражданским мужем ее дочери регулярно происходили конфликты. 
 
52-летний мужчина не раз становился жертвой нападений пенсионерки: на протяжении десяти лет теща четыре раза привлекалась к уголовной ответственности за нанесении ущерба его здоровью. Так, в 2009 году она была осуждена на три с половиной года условно за причинение тяжкого вреда здоровью зятя, в 2010-м - за побои этому же человеку, летом 2015-го - за угрозы убийством и причинение легкого вреда здоровью пенсионерку приговорили к заключению в тюрьме на полтора года. 
  • Отсидев срок, женщина принялась за старое и в пятый раз напала на зятя, ударив его на этот раз ножом. В отношении 63-летней пенсионерки возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ей грозит до восьми лет тюрьмы. Подозреваемая находится под стражей.
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Маша Шмурыгина, 21.03.2017, 12:23
Тэги: Происшествия
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