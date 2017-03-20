В Новоуральске 63-летнюю пенсионерку задержали за пятое нападение на зятя

Женщина пырнула ножом гражданского мужа своей дочери.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Новоуральске пенсионерка напала на зятя с ножом, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области 20 марта.

О происшествии в полицию сообщила дочь пенсионерки. Она рассказала, что мать попыталась убить своего зятя, ударив его ножом. Все трое проживали вместе в квартире на улице Фрунзе и часто выпивали, причем между пенсионеркой и гражданским мужем ее дочери регулярно происходили конфликты.

52-летний мужчина не раз становился жертвой нападений пенсионерки: на протяжении десяти лет теща четыре раза привлекалась к уголовной ответственности за нанесении ущерба его здоровью . Так, в 2009 году она была осуждена на три с половиной года условно за причинение тяжкого вреда здоровью зятя, в 2010-м - за побои этому же человеку, летом 2015-го - за угрозы убийством и причинение легкого вреда здоровью пенсионерку приговорили к заключению в тюрьме на полтора года.