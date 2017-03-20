В технопарке «Университетский» будут построены новые корпуса Учебно-научного центра УрФУ

По расчетам, строительство займет 3 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров встретился с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. На встрече обсудили строительство новых корпусов СУНЦ УрФУ (Специализированный учебно-научный центр УрФУ).

Министр одобрила проект

На территории в 5 га построят исследовательский блок из нескольких лабораторий. Вокруг сделают спортивную зону с площадками и тренажерами, полем для футбола, площадкой для баскетбола, теннисным кортом, легкоатлетической беговой дорожкой и так называемой спортплощадкой общего назначения.

Количество мест в общежитии СУНЦа увеличится до 500

На базе комплекса будет создан региональный центр по подготовке талантливых детей «Сириус». В настоящее время СУНЦ УрФУ находится в здании на ул. Данилы Зверева, 30.

В нем обучается 730 человек, 200 из них живут в интернате при СУНЦе.

СУНЦ - нетиповое образовательное учреждение высшей категории, осуществляющее углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования, структурное подразделение ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

До мая 2011 года являлся подразделением Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Также известен как «Лицей Уральского университета».



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