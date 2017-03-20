В технопарке «Университетский» будут построены новые корпуса Учебно-научного центра УрФУ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров встретился с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. На встрече обсудили строительство новых корпусов СУНЦ УрФУ (Специализированный учебно-научный центр УрФУ).
Министр одобрила проект
На территории в 5 га построят исследовательский блок из нескольких лабораторий. Вокруг сделают спортивную зону с площадками и тренажерами, полем для футбола, площадкой для баскетбола, теннисным кортом, легкоатлетической беговой дорожкой и так называемой спортплощадкой общего назначения.
Количество мест в общежитии СУНЦа увеличится до 500
На базе комплекса будет создан региональный центр по подготовке талантливых детей «Сириус». В настоящее время СУНЦ УрФУ находится в здании на ул. Данилы Зверева, 30.
В нем обучается 730 человек, 200 из них живут в интернате при СУНЦе.
- СУНЦ - нетиповое образовательное учреждение высшей категории, осуществляющее углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования, структурное подразделение ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».
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До мая 2011 года являлся подразделением Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Также известен как «Лицей Уральского университета».
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